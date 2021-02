À propos des mesures sanitaires

Je ne suis pas complotiste, mais je désapprouve plusieurs mesures de santé publique. Comme je l’ai exprimé sur les réseaux sociaux et que mon frère et ma belle-sœur m’ont lue, ils ont décidé de couper les ponts, et leur fille ne peut plus communiquer avec la mienne. Je trouve ça mesquin de punir des enfants comme ça ! Comment les faire changer d’avis ?

Rebelle, mais pas méchante

Comme je le disais en réponse à la lettre précédente, les esprits sont survoltés et plusieurs réagissent comme des bombes à retardement au moindre commentaire qui ne va pas dans le sens de ce qu’ils pensent. Il vaudrait mieux laisser passer la crise avant d’essayer de corriger les choses, et prenez le temps de l’expliquer à votre fille.