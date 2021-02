Le complexe d’hospitalisation rapide de Saint-Jérôme ouvre ses portes

Après plusieurs mois de construction, l’Hôpital de Saint-Jérôme peut finalement compter sur son complexe d’hospitalisation rapide (CHR), qui a accueilli ses premiers patients dimanche.

Débutée à la mi-septembre 2020, cette nouvelle aile servira à l’ajout de lits afin de libérer des places de soins de courte durée dans l’hôpital, ce qui était devenu un besoin en raison de la pandémie de COVID-19.

Cinquante-sept chambres s’ajoutent ainsi à l’établissement. Relié au bâtiment principal par une passerelle, le complexe pourra aussi accueillir des patients en chirurgie et deux chambres seront réservées pour la clientèle en chirurgie bariatrique.

«Avec le complexe d'hospitalisation rapide de Saint-Eustache, qui a été livré il y a quelques semaines, ce projet s'avère des plus novateurs, à la fois par son ampleur et par la rapidité avec laquelle il a été réalisé», a mentionné par communiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Cet investissement de 19 millions $ n’est que le premier pas vers la modernisation complète de l’Hôpital de Saint-Jérôme, a-t-on indiqué.

«En effet, ce nouveau complexe arrive à point pour nous aider à relever les défis actuels de notre hôpital régional, incluant ceux liés à la pandémie, mais aussi les enjeux d'accessibilité auxquels nous étions déjà confrontés», s’est réjoui Youri Chassin, député de Saint-Jérôme.