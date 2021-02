Daft Punk n'est plus: retour sur les moments marquants du groupe culte

Le populaire groupe Daft Punk n’est plus. Après 28 ans de carrière derrière les platines, les musiciens français Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter ont décidé d’accrocher leurs casques de robots. Retour sur les moments marquants d’un des groupes les plus influents de l’histoire de la musique électronique.

Au secondaire

Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter se rencontrent à l’école secondaire, en 1987, à Paris. Les deux enregistrent des démos avec des amis et forment le groupe Darlin’ en 1992. Leur musique étant pour le moins ordinaire, on raconte que le magazine Melody Maker l’avait décrite comme « daft punky thrash » (déchets de punk idiot). Amusés, Guy-Manuel et Thomas décident de s’en inspirer pour le nom de leur futur groupe : Daft Punk.

Around the World

En 1995, Daft Punk enregistre Da Funk, qui devient leur premier succès. Le groupe signe avec Virgin Records l’année suivante. C’est en 1997 que les deux musiciens lancent leur premier album, Homework. La critique est élogieuse. Le disque contient le morceau Around the World et son vidéoclip, réalisé par Michel Gondry, marque les esprits.

Photo d'archives

Identités robotisées

Le magazine Vice raconte que c’est le 9 septembre 1999 (9-9-99) que les deux membres de Daft Punk décident qu’à l’avenir, ils se présenteront dans les lieux publics uniquement en robots. Appréciant leur anonymat, et voulant entretenir le mystère autour du duo, les deux musiciens conserveront le concept des robots jusqu’à la fin de Daft Punk.

La dernière tournée Alive

L’année 2001 marque la sortie de Discovery et de son mégasuccès One More Time, qui prend d’assaut les discothèques de la planète. Parmi les autres titres, on compte Harder, Better, Faster, Stronger, que Kanye West échantillonnera avec beaucoup de succès en 2007 sur Stronger. Un an après la sortie de Human After All s’amorce la tournée mondiale Alive 2006/2007, qui passera par le Centre Bell le 7 août 2007. Le concert est encensé et personne n’aurait pu croire, à l’époque, qu’il s’agirait de la toute dernière tournée du groupe.

Photo d'archives

Passages remarqués aux Grammy

Se faisant plutôt rare dans les événements mondains, Daft Punk fait des prestations remarquées aux Grammy de 2008, avec Kanye West, ainsi qu’aux cérémonies de 2014, avec Pharrell Williams, et en 2017, avec The Weeknd. En 28 ans de carrière, Daft Punk aura vendu plus de dix millions d’albums et remporté six Grammy.

Être chanceux

En 2010, Daft Punk conçoit la musique du film futuriste Tron : L’Héritage. On peut y voir les deux musiciens, casqués, faire une apparition éclair dans le film. Alors que les critiques du film sont plutôt mitigées, celles sur la trame sonore sont plus que positives. Trois ans plus tard, Daft Punk revient avec ce qui allait être son dernier album en carrière : Random Access Memories. L’album contient le tube planétaire Get Lucky, avec la voix de Pharrell Williams et la guitare de Niles Rodgers. Malgré une réception très positive, et des demandes aux quatre coins du globe, aucune tournée pour cet album n’a lieu.

La fin

Le 22 février 2021, Daft Punk confirme sa séparation en publiant une scène de plus de sept minutes tirée de son film de 2006, Electroma. On y voit à la fin l’un des deux robots exploser après un compte à rebours. La mention 1993-2021 apparaît ensuite à l’écran, nous confirmant que le groupe est bel et bien du passé.