Montréal lance sa 5e opération de chargement de la neige

Afin de dégager les accumulations de neige des derniers jours, la Ville de Montréal a annoncé sa prochaine opération de chargement de neige pour lundi.

Près de 2200 véhicules de déneigement seront donc en action d’ici lundi pour déneiger près de 10 000 km de rues, trottoirs et pistes cyclables.

«Cette opération vise particulièrement à sécuriser les voies de circulation pour permettre aux gens et aux véhicules de se déplacer en toute sécurité. On cherche à éviter que des surfaces gelées et glissantes se forment dans les prochains jours, tout en enlevant la neige accumulée récemment», a déclaré dimanche matin par voie de communiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La Ville souhaite dégager rapidement les rues de la neige accumulée ces derniers jours afin d’assurer l’écoulement de l’eau dans les puisards.

«En prévision de la fonte de la neige, il est important de dégager les rues, mais aussi les puisards, les avancées de trottoirs, les espaces déminéralisées et les espaces près des poteaux [...] afin d’éviter de créer des accumulations d’eau et de glace qui pourraient devenir problématiques», a ainsi précisé le responsable des services aux citoyens, Jean-François Parenteau.

Comme lors du dernier chargement, différentes mesures seront mises en place pour permettre aux Montréalais de déplacer leur véhicule avant le couvre-feu à 20 h, telles que l’installation des panneaux d’interdiction de stationnement avant 19 h.

Au total, 8400 espaces de stationnement sont également offerts gratuitement lors de ces opérations de chargement de la neige.

La Ville de Montréal invite ses citoyens à consulter à l’application Info-Neige MTL ou son site web pour localiser ces places de stationnement.