Plus de temps pour payer ses taxes municipales à Montréal

Alors que le premier versement des taxes municipales doit normalement être effectué au 1er mars à Montréal, la Ville a rappelé dimanche que la population bénéficiera de trois mois supplémentaires pour faire son premier paiement, en raison de la pandémie de COVID-19.

Afin de donner un peu de répit aux propriétaires montréalais, l’administration de Valérie Plante a repoussé au 1er juin la remise du premier chèque pour les taxes, et au 1er septembre pour le second versement.

«L’arrivée des vaccins nous donne espoir en des mois plus heureux à moyen terme. Entre-temps, la situation continue d’être difficile pour plusieurs propriétaires et commerçants montréalais. C’est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir leur offrir ce nouveau délai», a indiqué par voie de communiqué la mairesse Plante.

«Ces reports constituent un effort important de la Ville de Montréal, mais ils nous apparaissent nécessaires vu la situation pandémique qui prévaut dans la métropole et la reprise plus lente de notre économie. Cette mesure nous permettra par ailleurs de soutenir nos petits commerçants qui peinent à traverser la crise et à se remettre sur pied en ces temps difficiles», a-t-elle poursuivi.