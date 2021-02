Un survivant qui donne au suivant

En 2012, Serge Thériault a été diagnostiqué avec un lymphome. Aujourd’hui, il est complètement guéri et souhaite redonner au prochain.

Cet homme, qui est aussi connu sous le nom de Spider-Man Montréal, a décidé de donner au suivant après avoir été atteint du cancer.

Depuis 2017, il est totalement remis et il s’implique auprès des personnes ayant un cancer pour tenter de les aider au mieux de ses capacités.

M. Thériault s’implique à longueur d’année, vêtu de son costume de superhéros. Il participe à plusieurs collectes de fonds, et depuis ses débuts, a réussi à amasser quelques milliers de dollars pour la cause.

Avant la pandémie, Serge Thériault allait aussi rendre visite aux personnes atteintes du cancer dans les hôpitaux pour tenter de mettre un sourire sur leur visage.

Depuis la pandémie, il rend service dans les épiceries. C’est sa manière de rejoindre les gens.

«Oui tout le monde me regarde, mais j’adore ça. C’est la magie que je fais, et moi ça me fait du bien», a-t-il expliqué en entrevue.