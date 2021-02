Une tragédie frappe la famille de Cory Schneider

On sait maintenant pourquoi le gardien Cory Schneider a quitté momentanément les Islanders de New York.

La semaine dernière, l’homme de 34 ans a choisi de prendre du temps à l’extérieur de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour être avec les membres de sa famille. Samedi, le réseau MSG Network a indiqué que c’était en raison du décès de l’un de son neveu prénommé Theodore.

L’adolescent de 14 ans a péri dans un incendie qui a complètement détruit sa maison. La femme de Schneider, Jill, a d’ailleurs lancé une page de sociofinancement pour venir en aide à la famille du garçon, car celle-ci a tout perdu dans les flammes.

«Theodore rayonnait dans la vie de tous ceux qui le connaissaient et il nous manquera beaucoup. Rien ne pourra combler le vide laissé par son départ, mais tout ce qui pourrait être donné pour aider avec tous les autres éléments serait grandement apprécié. Merci et que Dieu vous bénisse», a écrit la femme sur la plateforme «Go Fund Me».

Schneider en est à sa première campagne dans l’uniforme des Islanders, lui qui a paraphé un contrat d’un an avec l’équipe en décembre dernier. Celui qui a également porté l’uniforme des Devils du New Jersey et des Canucks de Vancouver dans la LNH n’a toujours pas disputé de match avec les Insulaires en 2020-2021.