COVID-19: début de la campagne de vaccination de masse à Montréal

La campagne de vaccination de masse a démarré lundi à Montréal, alors que les 80 ans et plus ayant déjà pris rendez-vous peuvent d’ores et déjà se faire vacciner.

Initialement, seuls les 85 ans et plus étaient concernés la campagne de vaccination entamée mercredi, mais comme les centres de vaccination ne sont pas à leur pleine capacité, la liste a été élargie aux personnes âgées de plus de 80 ans.

Les concernés doivent s’inscrire en ligne sur le site web Quebec.ca/vaccincovid ou appeler au 1 877 644-4545 pour un rendez-vous.

Cet élargissement de la campagne de la vaccination sur l’île de Montréal fait suite à l’optimisme des autorités quant à la livraison des doses dans les délais partis.

Ailleurs au Québec, la vaccination prioritaire concerne pour l’heure uniquement les 85 ans et plus. En revanche, à Québec, le même élargissement sera effectif à partir du 8 mars.

Ottawa a pris l’engagement de vacciner tous les Canadiens d’ici septembre.