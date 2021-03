L’âge n‘apporte pas nécessairement la sagesse

Je fus choquée de lire les propos de celle qui signait « Frustrée par la vie » ce matin. Est-ce possible d’avoir aussi peu de reconnaissance envers ses parents, eux qui l’ont quand même fait vivre pendant plusieurs années selon ses dires ?

Rendue à 54 ans, il me semble qu’elle devrait quand même êtrecapable de se débrouiller par elle-même ? Et je trouve que sa mère a très bien fait de lui couper les vivres par souci d’équité après le décès de son mari, afin de préserver la part d’héritage de ses deux autres enfants.

Quelle pleurnicharde en plus ! Se plaindre que son père préférait son aîné, que sa mère préférait sa plus jeune, pendant qu’elle faisait pitié, prise dans le milieu ! Mais qui les a fait vivre elle et ses enfants pendant autant d’années ? Mais ça, ça ne compte pas pour elle !

Elle accuse le destin d’avoir mis sur son chemin un mauvais garnement avec qui elle a quand même fait deux enfants. « Heillema belle, c’est quand même toi qui l’a choisi ce gars-là ! S’il était si pire que ça, pourquoi as-tu décidé de faire des enfants avec lui? »

Ça me fout en rogne des gens comme elle ! Des irresponsables qui mettent tout sur le dos des autres parce qu’ils sont incapables de prendre leur part de responsabilité. « Nos choix on les assume ma chère. Et dis-toi aussi que ta mère a le droit de faire ce QU’ELLE VEUT avec SON argent. »

Francine

C’est malheureusement souvent le résultat obtenu quand des parents aident un de leurs enfants sans le conscientiser sur le privilège qu’ils lui accordent, très souvent comme dans ce cas précis, au détriment de leurs autres enfants. Ils le font généreusement, parce que celui-ci est dans le besoin et qu’ils considèrent qu’on ne laisse pas un de ses enfants dans les difficultés sans venir à son secours. Malheureusement, la reconnaissance du ventre n’est pas spontanée chez l’égoïste replié sur lui-même. Vous aurez remarqué que j’ai scindé votre lettre en deux. Votre deuxième sujet qui n’avait rien à voir avec le premier se retrouve donc ci-après.