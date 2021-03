Le vaccin d’AstraZeneca déconseillé aux 65 ans et plus

Le Comité consultatif national d’immunisation (CCNI) déconseille depuis lundi d’administrer le vaccin d'AstraZenaca aux 65 ans et plus, alors même que le Canada s’attend à en recevoir 500 000 doses au cours des prochaines semaines.

Le CCNI explique sa recommandation par le «peu d'informations disponibles à ce jour sur l'efficacité de ce vaccin dans ce groupe d'âge» sur son site web – les données des études seraient donc insuffisantes pour l’instant.

Santé Canada n’a pas indiqué clairement si le vaccin serait interdit aux 65 ans ou plus. Le choix revient donc aux provinces d’appliquer ou non les recommandations de la CCNI.

Cette nouvelle recommandation pose problème puisque le CCNI a établi l’âge comme le critère principal d’admissibilité au vaccin, la priorité étant accordée aux personnes âgées de 80 et plus, et en décroissant par la suite. Ce faisant, seuls les travailleurs de la santé en première ligne pourraient le recevoir pour le moment.

Le Canada a fait l’achat de 20 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca, un vaccin à vecteur viral, le premier du genre à être autorisé au Canada après les vaccins à ARN messager de Pfizer/BioNTech et Moderna.

Le CCNI n’a pas détaillé le temps de conservation limite pour les flacons multidoses non ouverts du vaccin d’AstraZeneca. Cependant, le fabricant rapporte qu’ils peuvent être stockés à une température entre 2 et 8 degrés Celsius, pour une durée maximale de 6 mois, ce qui en fait le vaccin le plus versatile au niveau logistique.

Il n’y a pas qu’au Canada où l’efficacité le vaccin d’AstraZeneca auprès des personnes de 65 ans et plus est source de questionnements.

En France et en Allemagne, notamment, le vaccin est boudé par une partie de la population qui a des doutes sur son efficacité. Les stocks s’accumulent et les autorités sanitaires commencent à se demander quelle stratégie adopter pour rassurer la population.

Le vaccin d’AstraZeneca est aussi associé à des effets secondaires indésirables comme de la fièvre, de la fatigue ou des maux de tête. Les experts de Santé Canada ont cependant souligné que le vaccin n’a causé aucune hospitalisation.

Jusqu’à lundi, en France, le vaccin était déconseillé pour les 65 ans et plus, avant que le ministre de la Santé annonce qu’il étendait désormais son utilisation aux personnes âgées de 50 à 75 ans présentant des comorbidités. Le ministre Olivier Véran avait même reçu une dose d’AstraZeneca devant les caméras, le 8 février, a rapporté l'Agence-France-Presse.

Devant les craintes que le vaccin ne soit pas efficace contre les nouvelles mutations du virus, l’Afrique du Sud, où un variant particulièrement contagieux a émergé, s’était dit prête à échanger ou revendre un million de doses d’AstraZeneca au début du mois de février. Au même moment, l’Organisation mondiale de la Santé se faisait rassurante en affirmant que le vaccin d’AstraZeneca pouvait être inoculé chez les personnes de 65 ans et plus.