Les chevreuils de Terrebonne rentrent au bercail

Deux cerfs de Virginie qui s’étaient aventurés sur un haut-fond de glace, en plein rivière des Mille-Îles, ont regagné la rive de Terrebonne, lundi matin, après plusieurs jours passés sur leur îlot.

Les deux animaux, probablement une mère et son petit, se sont retrouvés sur les glaces de la rivière samedi matin. L’événement avait attiré bien des curieux sur chaque rive et les autorités compétentes avaient été appelées sur les lieux par des passants.

C’est finalement vers 10 h 30 lundi matin que les chevreuils ont décidé de traverser à la nage. Bien qu’ils soient d’excellents nageurs, les cervidés devaient composer avec le courant.

Les agents de la protection de la faune présents sur place ne sont pas intervenus, a indiqué le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans un échange de courriels. Effaroucher les animaux «aurait pu provoquer un effet de fuite et justement entraîner leur noyade», a-t-on noté.

Les agents ont tout de même supervisé les déplacements des cerfs aux abords de la rivière Terrebonne et dans le secteur résidentiel. Les rescapés ont finalement traversé la route principale et ont rejoint le boisé de la ville, sains et saufs.

Selon les informations du ministère, les chevreuils «semblaient en bonne condition» au moment de leur départ.