Quoi de neuf chez Nissan? Le Guide de l’auto s’entretient avec son président

Nissan a connu année particulièrement difficile en 2020 avec un recul des ventes de 33%. Heureusement, 2021 s’annonce plus florissante.

Pour en discuter à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Steve Milette, président de Nissan Canada.

Visiblement optimiste quant à la réussite du virage emprunté par Nissan depuis peu, soit celui de réduire la vente de véhicules aux parcs de location à court terme afin d’augmenter la valeur du produit, M. Milette est revenu sur les débuts de la Sentra de huitième génération.

«C’est un modèle qu’on a lancé malheureusement au tout début de la pandémie. C’était assez difficile quand les concessionnaires ont dû fermer boutique. On avait des salles de montre qui était complètement fermées au moment même où on sortait notre nouveau produit. Tout ça pour dire que le momentum a accéléré dans le dernier trimestre de l’année, les ventes de la Sentra sont en hausse de 30% dans un segment qui est à la baisse», mentionne M. Milette.

Au cours de cet entretien, il a aussi été question des nouveaux produits récemment débarqués comme la Versa et des nouveautés à venir que sont les Frontier et Pathfinder.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question du dévoilement des Hyundai Ioniq 5 et Mitsubishi Outlander PHEV 2021, de l’arrivée possible d’un Chevrolet Silverado ZR2 et de la fiabilité des véhicules hybrides.

Essais routiers

Toujours au cours de la même émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur les Ford Explorer hybride et GMC Sierra à motorisation diesel.

Réponses aux questions du public

Pour conclure l’émission, les deux animateurs répondent aux questions du public portant sur les sièges d’enfants, la Scion TC et le Dodge Durango.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, et en reprise le dimanche à 14h.