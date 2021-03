Tant à faire pour protéger les femmes

La ministre de la Condition féminine estime qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour lutter contre la violence conjugale, en particulier après le meurtre de trois femmes le mois dernier.

« Le chantier est très vaste. [...] Il faut placer la victime au centre des interventions et l’accompagnement qu’on va lui donner, soutient Isabelle Charest, en entrevue avec Le Journal. Il faut que les drapeaux rouges soient levés pour mieux protéger les femmes. »

Touchée comme la population québécoise, la députée de Brome-Missisquoi trouve « épouvantable » que trois femmes aient perdu la vie, soit dans un contexte de violence conjugale soit après avoir demandé de l’aide aux policiers.

« Ça nous démontre à quel point le travail est encore nécessaire et à quel point le phénomène est transversal à plein d’égards », souligne la ministre responsable de la Condition féminine.

Recommandations

Mme Charest et le Comité transpartisan auquel elle siège ont reçu deux rapports en décembre comportant de nombreuses recommandations desquelles s’inspirer, soit celui du Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale et celui du Comité d’examen des décès liés à la violence conjugale.

Le premier comporte 190 recommandations à mettre en place. Il a déjà été possible d’en mettre certaines à exécution, mais d’autres vont prendre plus de temps... et de financement. « Il reste beaucoup à faire, comme le tribunal spécialisé. Évidemment, il faudrait que tout soit appliqué dès maintenant, une victime, c’est une victime de trop, reconnaît Mme Charest, qui dit être en discussion avec ses autres collègues du conseil des ministres. »

Formations à venir

Selon elle, l’un des aspects les plus importants sera la formation de tous les intervenants du milieu comme les policiers, les avocats et les juges afin de mieux comprendre la réalité de la violence conjugale et le niveau de dangerosité des agresseurs. « Il faut qu’on ait des gens spécialisés qui comprennent le contexte de la violence conjugale. C’est une escalade et une complexité qui a beaucoup de ramifications. Il faut être capable de répondre aux nombreux besoins des victimes », souligne Isabelle Charest.

« Dans quelle position tu places la victime en libérant un agresseur ? On a un objectif, c’est de protéger la société », illustre-t-elle.

5 février

ELISAPEE ANGMA, 44 ANS

Photo tirée de Facebook

La mère de famille de Kuujjuaq aurait été tuée par son ex-conjoint violent deux semaines après sa libération sous caution, obtenue malgré l’objection de la poursuite, après qu’il eut bafoué à répétition des ordonnances de non-contact. Thomassie Cain aurait ensuite mis fin à ses jours. La Sûreté du Québec fait enquête.

21 février

MARLY ÉDOUARD, 32 ANS

Photo tirée d'Instagram

Elle a été trouvée abattue d’une balle dans la tête dans un immeuble à condos de Laval. Quelques jours avant sa mort, elle avait porté plainte à la police parce qu’elle craignait pour sa vie, dans un contexte de violence conjugale. Le Bureau des enquêtes indépendantes et la Sûreté du Québec tentent d’éclaircir les événements.

23 février

NANCY ROY, 44 ANS

Photo courtoisie

La femme de Saint-Hyacinthe a été poignardée à mort par son ex-conjoint jaloux, qui a été accusé de meurtre non prémédité. La famille dit avoir récemment fait appel aux policiers après que ce dernier l’eut empêchée de sortir de son appartement.

Le nombre de dossiers en hausse

Avec des accusations en lien avec la violence conjugale

2020 : 16 664

2019 : 15 451

2018 : 13 077

2017 : 12 210

2016 : 11 716

2015 : 11 549

Source : ministère de la Justice du Québec

Une augmentation des plaintes de 45 % en cinq ans

Le nombre de dossiers avec des accusations en lien avec de la violence conjugale a augmenté de 45 % depuis 2015, une hausse inquiétante qui peut toutefois indiquer que davantage de victimes portent plainte.

« Les chiffres sont plus importants, c’est une bonne chose, ça veut dire que les femmes sortent plus, qu’il y a plus de dénonciations. Mais ce n’est toujours que la pointe de l’iceberg puisqu’on estime que seulement 5 % d’entre elles portent plainte », indique Gaëlle Fédida, coordonnatrice politique de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2).

En 2015, le ministère de la Justice rapportait 11 549 dossiers d’accusations criminelles référant à un contexte de violence conjugale. Et chaque année, le nombre de ces dossiers a augmenté. En 2020, il y a eu 16 664 dossiers.

Ça ne veut pas nécessairement dire qu’il y a davantage de violence conjugale au Québec, selon Mme Fédida. Elle souligne toutefois que, depuis la dernière année, c’est la sévérité des cas de violence conjugale qui a augmenté.

Des changements

Dans le milieu judiciaire, on estime que cette hausse doit servir comme un électrochoc pour amener des changements au plus vite.

« Avec l’augmentation des dossiers, ça prend de la formation auprès des acteurs judiciaires. C’est urgent, il n’est pas minuit moins une, mais bien minuit et quart », soutient Me Justine Fortin, qui exerce chez Juripop.

L’organisme a d’ailleurs lancé la semaine dernière une formation d’une durée de quatre jours, gratuite, qui s’adresse aux avocats, aux notaires et aux médiateurs familiaux.

« Demandez de l’aide »

La ministre de la Condition féminine estime pour sa part que davantage de femmes vont vers les ressources et que la sensibilisation porte fruit.

« J’ai l’impression qu’on est dans la bonne voie », affirme Isabelle Charest, qui avait un message pour les personnes victimes de violence qui s’empêcheraient de sortir d’un milieu en raison du contexte pandémique.

« Demandez de l’aide, ne restez pas dans une situation de violence, leur intime-t-elle. On est au travail et on ne lâche pas, autant au gouvernement qu’au Comité transpartisan. »