Une ambassadrice des Philippines limogée pour avoir battu sa domestique

L’ambassadrice des Philippines au Brésil a été limogée après avoir battu pendant des mois une de ses domestiques dans sa résidence officielle à Brasilia, des agressions qui ont été filmées et diffusées par la presse.

Marichu Mauro avait été rappelée à Manille en fin d’année dernière après que la chaîne brésilienne GloboNews eut diffusé des images de caméras de vidéosurveillance prises sur une période de huit mois, et montrant les divers sévices qu’elle infligeait à son employée, qui est également Philippine.

La diplomate a été renvoyée des Affaires étrangères, a annoncé lundi le président Rodrigo Duterte à la télévision.

« Il y a des règles à suivre. Si vous désobéissez, vous prenez un risque. Si les choses se passent mal, je ne vous raterai pas », a averti le chef de l’État.

Mme Mauro, qui n’a pas répondu aux demandes d’interview de l’AFP, perdra ses droits à la retraite et ne pourra plus jamais prétendre à un emploi dans la fonction publique.

Les images de vidéosurveillance, tournées entre mars et octobre 2020, ont été utilisées pour appuyer une plainte déposée devant le gouvernement philippin contre la diplomate, qui avait été nommée ambassadrice au Brésil en 2018.

Des millions de Philippins travaillent à l’étranger comme employés de maison. L’argent qu’ils envoient à leurs familles restées dans l’archipel représente une part non négligeable du PIB philippin.

Mais certains de ces domestiques travaillent dans des conditions difficiles, voire dangereuses. Les affaires de mauvais traitements physiques ou psychologiques les visant sont nombreuses.