Amendes à Sherbrooke: les étudiants de l'université Bishop's responsables?

Le grand nombre d'étudiants de l'Université Bishop's épinglés pour non-respect des règles sanitaires expliquerait en partie pourquoi les policiers de Sherbrooke sont ceux qui donnent le plus de constats d'infraction par habitant au Québec depuis l'entrée en vigueur du couvre-feu.

La présidente de comité de sécurité publique de la Ville de Sherbrooke, Danielle Berthold, a indiqué que, dans la semaine du 22 février au 1 mars, les policiers de Sherbrooke ont remis 97 constats d’infraction pour des rassemblements illégaux et le non-respect du couvre-feu. De ce nombre, 35 ont été reçus par des étudiants de l’Université Bishop’s.

«On a de la difficulté avec nos étudiants et on a les policiers qu’il faut pour faire respecter les décrets du gouvernement», a mentionné Mme Berthold lors d'une séance du conseil municipal.

La conseillère a ajouté que les policiers de Sherbrooke travaillent de concert avec la sécurité de l’université.

«Cette semaine, on ouvre la piscine, l’aréna et il y a également les pistes de ski de fond qui sont aménagées. On veut offrir à nos étudiants la possibilité de se divertir de façon sécuritaire», a commenté le directeur des communications de l’Université Bishop’s, Olivier Bouffard.

Questionnés par TVA Nouvelles mardi matin, des étudiants disaient être au courant de la situation. «Il y a encore beaucoup de partys, mais ce sont des groupes plus petits et entre des gens avec qui nous sommes proches. Ce ne sont pas les gros partys qu’il y a d’habitude», a avoué une étudiante.

«Recevoir cette amende de 1500$ me fait peur et je n’en veux pas, donc je ne fais pas la fête. Mais certaines personnes s’en foutent et veulent faire à leur tête. C’est à eux de payer les conséquences», a renchéri un autre étudiant.