Des capsules pour faire bouger les télé-étudiants

Faire bouger les étudiants lors de leurs cours à distance, c’est le défi que s’est donné un groupe de professionnels de la santé de Québec par le biais de courtes capsules vidéo.

Le groupe a mis sur pied le projet D-pour la sédentarité, qui comporte pour le moment cinq capsules d’environ deux minutes chacune. Elles proposent trois courts exercices d’intensité modérée.

L’idée a germé dans la tête de la cardiologue Isabelle Nault de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).

« Lors d’un congrès l’automne dernier, j’ai voulu faire mon entraînement en même temps avec des exercices modérés pour garder mon attention sur la présentation. Ça a bien fonctionné », se souvient-elle.

Une solution

Le projet a finalement vu le jour après des discussions avec les gens du Pavillon de prévention des maladies cardiovasculaires (PPMC) de l’IUCPQ, notamment le kinésiologue Sébastien Cartier.

« Ce n’est pas un entraînement en soi et ça n’enlève pas la nécessité de faire 30 minutes d’exercice physique par jour, 60 pour les jeunes. Mais de plus en plus d’études démontrent que de rester longtemps immobile est mauvais », prévient M. Cartier.

Du secondaire 3 à l’université

Les capsules ont déjà été distribuées à des enseignants de l’Université Laval et au réseau de sport étudiant de Québec–Chaudière-Appalaches, pour les jeunes des secondaires 3 à 5.

« On veut que les profs puissent l’intégrer dans leurs cours directement en faisant une pause lorsqu’ils jugeront que c’est approprié », ajoute M. Cartier.

La Dre Nault mentionne aussi une étude australienne montrant que les jeunes ont diminué leur niveau d’activité physique durant la pandémie. « Malgré le relâchement des mesures après le confinement initial, les jeunes n’ont pas repris leurs habitudes d’avant. C’est ça aussi qu’on veut contrer », insiste-t-elle.

Un sondage sera proposé aux utilisateurs des capsules.

« On veut connaître la perception des professeurs et des étudiants pour nous aider à bonifier le programme. On veut étendre, améliorer et bonifier l’offre. Le concept peut s’appliquer aussi aux gens en télétravail, qui suivent des formations en ligne, qui assistent à des événements ou à des entreprises », conclut la Dre Nault.