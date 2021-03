Dix contrats publics octroyés illégalement par différents organismes publics

Plusieurs municipalités et centres hospitaliers ont été la cible de recommandations de l’Autorité des marchés publics (AMP), mardi, pour avoir accordé des contrats publics à des entreprises qui ne sont pas mandatées par l’État.

Les municipalités de Dolbeau-Mistassini et de Saint-David-de-Falardeau (Saguenay-Lac-Saint-Jean), de Rouyn-Noranda (Abitibi-Témiscamingue) et de Saint-Hyacinthe (Montérégie) ont été visées par cette annonce, tout comme le CHU de Québec-Université Laval, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal et les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Outaouais, du Bas-Saint-Laurent et du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Les contrats ciblés par l’AMP totalisent plus de 27,5 millions $.

L’AMP a ainsi recommandé le non-renouvellement des contrats impliqués et la modification des clauses dans les contrats conclus afin de refléter les exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics.

Elle a également rappelé la nécessité de se doter de procédures efficaces pour la vérification des entreprises mandatées et de s’assurer que les employés soient formés à ces modalités.

«Les entreprises qui sollicitent des contrats selon les seuils déterminés doivent démontrer qu’elles ont la probité nécessaire pour les obtenir. Il s’agit également d’une question d’équité entre les entreprises», a soutenu par voie de communiqué le président-directeur général de l’AMP, Yves Trudel.

Rappelons qu’une autorisation de contracter est nécessaire pour tout mandat de services d’une dépense supérieure ou égale à 1 million $ ou pour tout contrat de construction supérieur ou égal à 5 millions $.