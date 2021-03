[EN IMAGES] Sortie de route spectaculaire: un camion de déménagement se renverse à Québec

Un simple déménagement a bien failli virer au cauchemar à Québec, mardi après-midi, lorsque le camion-cube qui transportait toutes les possessions d’un ménage a fait une embardée avant de s’éventrer et de répandre son contenu sur l’autoroute 40.

L’incident s’est produit peu après 14h, sur l’autoroute Félix-Leclerc (40) en direction Est, à la hauteur du kilomètre 332.

C’est en prenant la sortie pour l’autoroute Laurentienne, juste avant l’embranchement qui sépare la direction sud ou la direction nord, que le véhicule s’est renversé, terminant sa course de l’autre côté du garde-fou.

Les premiers secours sont rapidement arrivés sur les lieux, mais les deux passagers du camion ont visiblement eu plus de peur que de mal, même si le camion-cube est une perte totale. Ils sont tous deux sortis du véhicule par eux-mêmes, souffrant de blessures légères, explique le sergent Stéphane Tremblay de la Sûreté du Québec.

« On a sécurisé la scène et on s’est assuré qu’il n’y ait pas de matière dangereuse qui se répande au sol, mais on n’a même pas eu besoin d’utiliser les mâchoires de vie », indique de son côté le porte-parole du Service de protection contre les incendies de la Ville de Québec (SPCIQ), Alexandre Lajoie.

La Sûreté du Québec n’a pas encore établi les circonstances qui ont pu mener à cette sortie de route.