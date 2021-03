Hamelin tire avantage de la pandémie

La pandémie a causé de nombreux soucis aux patineurs de l’équipe nationale courte piste dont l’année va se résumer au championnat mondial, mais Charles Hamelin a tiré un très gros point positif de cette saison unique.

Papa d’une fillette de dix mois, le leader de l’équipe canadienne a pu vivre au quotidien tous les développements de la petite Violette.

« La situation actuelle est plate et comme tout le monde je suis tanné d’être toujours à la maison, mais une chose dont je suis vraiment content est d’avoir pu être chez moi à tous les jours depuis dix mois, a confié Hamelin quelques jours avant le départ de l’équipe canadienne pour les Pays-Bas en prévision du championnat mondial dont le coup d’envoi sera donné vendredi. Si le circuit de la Coupe du monde s’était déroulé normalement, j’aurais raté la moitié de son développement.

« C’est le plus beau cadeau que j’ai reçu d’avoir pu vivre tous ces moments avec elle, de poursuivre le patineur de 36 ans. Je l’ai vue grandir à la vitesse grand V. C’est notre premier enfant et d’avoir pu connecter de cette façon, c’est merveilleux. »

Après un entraînement plus difficile, Hamelin retrouvait le sourire en arrivant à la maison. « Ma fille et mon chien arrivaient à quatre pattes avec le sourire fendu jusqu’aux oreilles pour m’accueillir, raconte-t-il. Même si tu as connu une mauvaise journée, c’est difficile d’avoir la baboune. Quand tu es à la maison, tu oublies le patin. »

Hamelin prendra part à son 17e championnat mondial et il est toujours aussi motivé qu’un jeune premier. « Je suis toujours aussi excité », a assuré le patineur de Sainte-Julie qui compte 36 médailles en carrière au mondial, dont 12 d’or.

« Je veux gagner »

« Il n’a jamais été question que je ne me présente pas au mondial malgré l’annulation des épreuves de la Coupe du monde. Je patine pour ça les compétitions et je veux gagner. Ce n’est jamais facile de ne pas avoir d’objectifs et de ne pas recevoir ton bonbon en participant à une course, mais je me suis entraîné fort.

« J’ai regardé les championnats d’Europe et rien ne m’a surpris, de poursuivre le champion mondial 2018 au cumulatif. Il y a de bons patineurs, mais j’ai vu que j’étais capable de me battre avec eux.

« Mon objectif est de gagner le titre mondial. Certains pays [Corée, Chine et Japon] ont décidé de ne pas se présenter au mondial. C’est leur choix. Ça va être un mondial d’exception dans une période d’exception. »

Leader

Tout en poussant la machine à fond, Hamelin agit comme mentor. « Depuis deux ou trois ans, c’est clair que je joue un rôle de mentor. C’est un rôle que j’assume et que je prends de plus en plus au sérieux.

« Cela n’a pas toujours été naturel pour moi. Sébastien [Cros] me conseille et m’enligne. Je n’ai jamais été le gars qui parle le plus, mais je prône pas l’exemple. Cette expérience va m’aider si je deviens entraîneur un jour. La porte est ouverte. Je vais sauter à pieds joints sur l’occasion si une opportunité intéressante se présente. »