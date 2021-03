La Caisse investit 408 M$ pour la fibre optique au Brésil

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé mardi la conclusion d’une entente avec le groupe de télécommunications espagnol Telefónica pour participer au développement du réseau de fibre optique au Brésil.

Ce nouvel accord prévoit la création du fournisseur FiBrasil pour la construction, le développement et l’exploitation du réseau de fibre optique qui sera offert dans plusieurs villes moyennes du pays à l’extérieur de São Paulo.

En investissant près de 408 millions $ dans cette société, la Caisse obtiendra la moitié de ses parts qu’elle partagera avec le groupe Telefónica une fois la transaction conclue.

La Caisse amène au partenariat une «expertise de longue date dans la gestion d'actifs d'infrastructures», a souligné le bas de laine des Québécois qui s'appuie sur quelque 30 milliards $ en investissements dans des infrastructures tout autour du monde.

«Cette transaction est pour nous une occasion de diversifier encore davantage notre portefeuille d’infrastructures et démontre l’intérêt de la CDPQ pour le Brésil et l’Amérique latine dans son ensemble, où nous voyons des occasions dans une variété de secteurs», a soutenu par voie de communiqué le premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ, Emmanuel Jaclot.

FiBrasil a pour objectif de devenir l’un des plus importants opérateurs dans ce secteur en espérant élargir son portefeuille de clients de 1,6 million à 5,5 millions foyers d’ici quatre ans.

«Nous sommes très heureux de cette occasion de former un partenariat avec la CDPQ, avec laquelle nous partageons l’ambition d’accélérer le déploiement de la fibre optique au Brésil», a commenté Ángel Vilá, directeur général du groupe Telefónica.

La transaction devrait être conclue entre les deux partenaires au cours du deuxième trimestre de 2021.