La police recherche un enragé du volant

Un conducteur impatient impliqué dans un incident de rage au volant survenu samedi soir, à Chelsea, est recherché par le Service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Pour une raison inconnue, le suspect qui circulait à bord d’un VUS blanc de marque Subaru aurait commencé à suivre la victime de 18 ans de très près en klaxonnant, en plus d’activer ses phares à haute intensité, au coin des chemins Old Chelsea et Scott, vers 20 h 50.

Croyant d’abord à une mauvaise blague d’une connaissance, la jeune conductrice s’est finalement rendue dans un cul-de-sac pour y faire demi-tour.

C’est à ce moment que le suspect, un homme d’environ 35 ans parlant anglais, lui aurait barré la route et serait sorti de son véhicule pour fracasser la fenêtre du côté conducteur en criant.

Une femme et deux enfants étaient passagers du VUS Subaru, selon la police.

Apeurées, la victime et sa passagère ont fui rapidement les lieux afin de composer le 911.