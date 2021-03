Le jour de la marmotte pour Félix Auger-Aliassime

Après avoir subi l’élimination en simple au premier tour, Félix Auger-Aliassime a vécu le même sort en double, mardi, au tournoi de Rotterdam, aux Pays-Bas.

• À lire aussi: Félix Auger-Aliassime perd d'entrée à Rotterdam

Le Québécois et son partenaire, le Polonais Hubert Hurkacz, ont baissé pavillon en trois manches de 6-7 (5), 6-3 et 10-8 face à la paire composée du Français Pierre-Hughes Herbert et de l’Allemand Jan-Lennard Struff.

Auger-Aliassime et son coéquipier ont remporté 80% des échanges disputés sur leur première balle de service, mais ils n’ont obtenu que 43% de succès sur leur deuxième tentative. Ils ont également été incapables de s’offrir ne serait-ce qu’une seule balle de bris.

Rappelons que la veille, en simple, le représentant de la Belle Province avait été vaincu en deux manches de 7-6 (4) et 6-1 par le Japonais Kei Nishikori. L’athlète de 20 ans perdra donc beaucoup de points au classement général de l’ATP, puisqu’il avait atteint la finale à Rotterdam l’an dernier.