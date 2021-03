L’Océanic revient de l’arrière, mais s’incline 7-5 face à l’Armada

RIMOUSKI | Tirant de l’arrière 4-0 après 15 minutes, l’Océanic a amorcé une remontée pour créer l’égalité 4-4 en tout début de troisième période, mais l’Armada de Blainville-Boisbriand a marqué deux buts en route vers un gain de 7-5 ce mardi au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

L’Armada a amorcé le match en lion avec une pétarade de 16 tirs et de quatre buts dans les 15 premières minutes de jeu pour chasser du match le gardien partant de l’Océanic, Raphaël Audet, remplacé par Creed Jones. L’Armada a décoché beaucoup de lancers directement de l’enclave, si bien qu'Audet n'y pouvait rien, sauf sur le 2e but de l'Armada.

Les marqueurs ont été Mathias Laferrière (13e), Samuel Desgroseillers (2e), Christopher Merisier-Ortiz (2e) et Thomas Lacombe (1er). L’Océanic a réduit l’écart 4-1 en fin d’engagement sur le 8e filet de la saison de Zachary Bolduc, bien alimenté par Adam Raska. Xavier Cormier a également obtenu une passe. L’Océanic a lancé 16 fois sur la cage d’Éric-Anthony Éthier, mais peu de ses tirs étaient dangereux.

Domination totale de l’Océanic en deuxième

L’Océanic a complètement dominé la deuxième période étant constamment dans le territoire de l’Armada. Alexander Gaudio y est allé d’une belle poussée individuelle pour réduire l’écart à deux buts, puis il a marqué son 2e de la période en redirigeant le lancer passe de Xavier Ducharme derrière le gardien de l’Armada. Un 5e but cette saison pour la recrue de 17 ans qui a de belles habiletés dans le maniement de la rondelle dernièrement.

L’Océanic a créé l’égalité 4-4 après seulement 10 secondes de jeu en troisième période grâce à un but de Xavier Cormier aidé de Bolduc. L’Armada est revenue avec deux buts, ceux de Simon Pinard et de Luke Henman pour prendre les devants 6-4. L’Océanic n’a pas abandonné et alors que le gardien Creed Jones avait cédé sa place à un 6e attaquant, Bolduc a profité de la présence de Gaudio devant le gardien Éthier pour réduire l’écart à un but sur des passes de Cormier et Frédéric Brunet. Nicholas Blagden a complété la marque dans un filet désert pour l’Armada.

En bref

Serge Beausoleil a apporté deux changements à sa formation. Raphaël Audet était de retour comme gardien partant tandis que Samy Paré a cédé sa place à Xavier

Ducharme. Ce dernier a connu un bon match avec Gaudio et Lefebvre. Les défenseurs Philip Casault et Simon Maltais ont été laissés de côté pour un 2e match de suite. L’Océanic se mesurera aux puissants Foreurs de Val-d’Or, jeudi soir.