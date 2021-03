Manitoba: huit personnes arrêtées dans un coup de filet de la GRC

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) du Manitoba a procédé à l’arrestation de huit individus et la saisie de plusieurs armes à feu et des quantités de drogue.

Le coup de filet qui a eu lieu vendredi dans trois résidences de Portage la Prairie a permis aux policiers d’arrêter quatre hommes, trois femmes et une adolescente de 16 ans.

La GRC a saisi un kilogramme de méthamphétamine, de la cocaïne, une petite quantité du fentanyl, quatre armes à feu, une arme à plombs, des munitions et de l’argent en espèces.

Un véhicule et des médicaments sous ordonnance ont été également saisis par les autorités, a indiqué la GRC dans un communiqué, lundi.

Deux des individus interpellés, soit un homme de 50 ans et une femme de 31 ans, sont maintenus en détention et font face à des accusations, entre autres, de possession de produits de la criminalité, d’arme à feu prohibée et de biens volées de plus de 5000 $.

Les autres ont été remis en liberté en attendant leur comparution.