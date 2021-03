Mavrik Bourque vit sur un nuage

Mavrik Bourque a signé, lundi, son contrat d’entrée dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Stars de Dallas. L’attaquant originaire de Plessisville, en Estrie, s’est dit très touché.

«J’ai presque eu les larmes aux yeux quand j’ai parlé avec mes parents pour leur annoncer la nouvelle» a confié Bourque mardi soir, lors d’une entretien avec JiC sur les ondes de TVA Sports.

L’attaquant québécois était un espoir de choix lors du dernier repêchage, lui qui a finalement été sélectionné au 30e rang, au premier tour. Évidemment, avec le succès qu’il connaît depuis le début de son stage junior avec les Cataractes de Shawinigan dans la LHJMQ, plusieurs auraient aimé le voir enfiler l’uniforme du Canadien de Montréal, mais en vain, même si l’équipe de Marc Bergevin avait, parait-il, un vif intérêt pour le joueur de centre.

Le principal intéressé confirme toutefois qu’il n’a jamais eu confirmation à l’effet que le Canadien s’était intéressé à lui de manière plus particulière : «J’ai vu les rumeurs circuler un peu comme tout le monde, beaucoup de gens m’en ont parlé, mais avant le repêchage je n’avais pas encore eu d’échos à ce sujet.»

Questionné sur la saison que lui et son équipe connaissent, Bourque est confiant du talent et du potentiel de son équipe, qui était en reconstruction avant cette année. Depuis son arrivée dans le circuit Courteau, l’attaquant n’a jamais pu aspirer aux grands honneurs, mais cette saison est différente.

«On a une très bonne équipe, on a beaucoup de talent. Ça va bien, on a une bonne fiche, mais parfois il nous manque un effort constant de 60 minutes, donc il faudrait être capable de corriger ça avant les séries éliminatoires», a-t-il précisé. Les Cataractes pointent au sixième rang du classement général de la ligue, avec une fiche de 15 victoires et neuf défaites.

Sur le plan personnel, Bourque connaît une autre excellente saison, lui qui occupe le 13e rang des pointeurs de la LHJMQ avec une récolte de 27 points en 18 matchs.