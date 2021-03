Mise en garde chinoise dans le dossier Huawei

Le gouvernement chinois estime que le Canada doit offrir un climat d’affaires « non discriminatoire » aux entreprises comme Huawei, qui sont accusées, selon lui à tort, d’être à la solde du Parti communiste.

« Nous voudrions souligner que la Chine rappelle toujours aux entreprises chinoises de respecter les lois et les règlements dans leurs pays de résidence et nous sommes sûrs que le Canada va continuer de fournir aux entreprises chinoises un climat d’affaires impartial, juste, ouvert et non discriminatoire », a réagi le consulat général de Chine à Montréal dans une déclaration écrite.

« À cet égard, nous espérons que vous et les autres amis clairvoyants pourrez y accorder du soutien », a-t-on ajouté.

Lundi, Le Journal a révélé que Huawei a fait un don de 3,9 M$ à l’Université de Montréal (UdeM), ce qui en dit beaucoup sur son désir d’influence, selon un ex-agent du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

Le Journal a aussi fait part des craintes d’espionnage de l’ex-PDG de BlackBerry, Jim Balsillie, et du PDG de Genetec, Pierre Racz, qui saisissent mal pourquoi Ottawa continue de financer à coup de millions de dollars des projets de recherches avec Huawei malgré les mises en garde musclées de ses alliés des services secrets du Five Eyes.

« Aucune preuve »

Hier, le consulat chinois a répété que les Américains n’ont « aucune preuve » que Huawei menace leur sécurité nationale.

« Aucun pays, y compris les États-Unis, n’a été en mesure de fournir des preuves pour confirmer que les produits de Huawei ont des “portes dérobées” [permettant la surveillance à distance de réseaux cellulaires] », a dit le consulat.

Par ailleurs, la procédure d'extradition vers les É.-U. de la directrice financière du géant chinois Huawei a repris hier.

La fille du fondateur du groupe a été arrêtée fin 2018 à la demande des Américains. Huawei affirme que Meng Wanzhou est innocente.

De leur côté, les Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig sont toujours derrière les barreaux en Chine.