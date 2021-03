Pointe-St-Charles : spacieuse propriété sur 2 étages, à deux pas du Canal

Les Montréalais qui veulent avoir la paix sans locataires ou copropriétaires seront sûrement intrigués par cette maison de Pointe-Saint-Charles.

Située à un seul coin de rue du métro Charlevoix, cette maison de 1885 offre une aire de vie sur deux étages qui a une vibe de chalet.

Au rez-de-chaussée, on retrouve la cuisine, le salon et la salle à manger.

L’espace est pratiquement tout ouvert et le bois du plancher, des armoires de cuisine et du plafond donne l’impression d’habiter un chalet.

Divers puits de lumière permettent aussi d’illuminer les pièces et de se sentir encore plus en pleine nature.

Un magnifique escalier de bois mène à l’étage où se trouvent deux chambres, une salle de bain et un espace boudoir.

Les propriétaires peuvent profiter d’une belle grande cour assez intime pour Montréal.

En effet, aucune fenêtre de voisins ne donne sur la cour et la terrasse et la verdure est bien présente pour offrir encore plus d’intimité.

Cette cour est l’endroit parfait pour des soirées entre amis l’été et pour devenir un pro du jardinage!

La maison est à vendre par Mark-Andre et Philippe Martel du Groupe Sutton pour la somme de 659 000$.