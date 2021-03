Qui osera larguer le nom de Trudeau?

Le nom donné à l’aéroport de Montréal en 2004 n’a jamais fait l’unanimité au Québec. Mais qui osera larguer Pierre-Elliott-­Trudeau ?

À Ottawa, sauf le Bloc – évidemment – personne ne veut toucher à ce dossier potentiellement explosif.

Au NPD, on dit « comprendre la frustration » des 8000 personnes qui ont signé en date d’hier une pétition pour débaptiser le lieu.

« Mais à court terme, nous croyons que ce sur quoi le gouvernement de Justin Trudeau doit se concentrer est de s’assurer que les gens soient vaccinés le plus rapidement possible », dit-on.

Et hop, sous le tapis.

Les conservateurs, eux, font carrément un parallèle entre la pétition lancée par le PQ et QS et la « cancel culture ».

Pour ceux qui ne connaissent pas, la « cancel culture », c’est, par exemple, déboulonner les statues de personnes historiques controversées. La pratique est, elle aussi, controversée.

Débat légitime

On savait déjà que Pierre Elliott Trudeau était prêt à tout pour casser le mouvement souverainiste et le nationalisme québécois.

On a appris la semaine dernière qu’il a même flirté avec l’idée de saboter l’économie québécoise en 1976 pour nuire au Parti québécois de René Lévesque.

C’est ce qu’a compris de ses conversations avec l’élite politique et économique canadienne l’ambassadeur américain de l’époque, a-t-on appris la semaine dernière grâce à la CBC.

Depuis, certains ne décolèrent pas. Ils demandent à ce que la porte d’entrée aérienne de Montréal et du Québec soit rebaptisée.

Le débat est légitime, mais pour l’instant, la vaste majorité de la classe politique y est indifférente.

Le premier ministre du Québec, François Legault, ne semble pas intéressé à mettre son poids dans la balance, même s’il trouve « très graves » les allégations visant Trudeau père.

Pour l’instant, l’ancien ministre péquiste souhaite des réponses et se dit préoccupé, a-t-il confié à mes collègues de l’Assemblée nationale lors d’un récent entretien.

Populaire

Il ne faut pas minimiser le fait que Pierre Elliott Trudeau représente pour beaucoup de Canadiens anglais et de francos hors Québec une sorte de héros.

Un sondage publié il y a un peu plus d’un an soulignait que Trudeau père était un des premiers ministres les plus populaires du 20e siècle, particulièrement auprès de l’électorat que courtise son fils. C’est-à-dire les plus jeunes, les Ontariens et les Anglo-­Québécois, précisait le chercheur Jack Jebwab.

La vérité, c’est qu’il serait politiquement périlleux pour quiconque à Ottawa de rayer le nom de Trudeau à Dorval.