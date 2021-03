Romy Bowers nommée à la tête de la SCHL

L’actuelle vice-présidente en Solutions clients de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Romy Bowers, a été désignée mardi pour succéder à Evan Siddall à la tête de l'organisation dès le 6 avril prochain.

Romy Bowers a été choisie pour un mandat de cinq ans après un «processus de nomination ouvert et transparent», a-t-il été précisé dans un communiqué.

«Je me réjouis à l’idée de poursuivre le travail remarquable entrepris par Evan et je tiens à le remercier de ses conseils et de m’avoir aidée à saisir cette formidable occasion», a-t-elle déclarée.

Après avoir occupé plusieurs postes dans le secteur bancaire canadien, la future dirigeante a rejoint la SCHL en 2015 en tant que chef de la gestion des risques et chef des activités commerciales avant d’occuper son poste actuel.

«Je suis convaincu que son leadership aidera la SCHL à remplir son mandat dans le domaine du logement abordable», a notamment souligné Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL.

Le ministre Hussen et le président du conseil d’administration de la SCHL, Derek Ballantyne, en ont également profité pour saluer la contribution du président sortant.

«De la défense de la stabilité de notre système de financement du logement à la promotion de la diversité et de l’inclusion, tous ses efforts visaient à aider les Canadiens d’un océan à l’autre», a ajouté le ministre.

Ces remerciements interviennent au lendemain d’une série de tweets publiés par Evan Siddall, qui a reconnu les erreurs commises par la SCHL dans leurs prévisions de mai dernier.

L’agence avait alors prédit une baisse entre 9 % et 18 % du prix de vente moyen d’une maison, mais aussi la montée en flèche des arriérés de prêts hypothécaires, des prévisions qui n’ont finalement pas touché le marché du logement pendant la deuxième vague de la pandémie de COVID-19.

«Nous n’avons jamais prétendu avoir une boule de cristal. Nous ne sommes pas non plus omniscients sur le logement. Nous voulions contribuer au discours même s’il était difficile d’être précis sur l’avenir. Avec le recul, nous aurions pu clarifier cela», a-t-il notamment affirmé sur Twitter.