Stéréotypes: six livres du Dr Seuss ne sont plus publiés

Six ouvrages du Dr Seuss, l’auteur du personnage du Grincheux qui déteste Noël, ne seront plus publiés ni vendus parce qu’ils comportent des stéréotypes et des images racistes.

C’est ce qu’a fait savoir mardi l’entreprise qui gère les droits de l’auteur Theodor Seuss Geisel, de son nom de plume Dr. Seuss.

«Ces livres dépeignent les gens de manière blessante et fausse», peut-on lire dans un communiqué de l’entreprise qui dit avoir pris cette décision en marge de l'anniversaire de l’auteur et caricaturiste américain.

Les ouvrages en question sont les suivants: «And to Think That I Saw It on Mulberry Street», «If I Ran the Zoo», «McElligot’s Pool», «On Beyond Zebra!», «Scrambled Eggs Super!» et «The Cat’s Quizzer».

«Cesser la vente de ces livres n'est qu'une partie de notre engagement et de notre plan plus large pour nous assurer que le catalogue de Dr. Seuss représente et soutient toutes les communautés et familles", a-t-on ajouté.

Ces ouvrages, souvent des classiques, font l’objet de vives critiques pour la façon dont ils décrivent certains des personnages, Chinois ou Africains par exemple, selon NPR. C’est le cas de «And To Think That I Saw It On Mulberry Street» ou encore de «If I Ran the Zoo».

En 2017, l’ex-première dame Melania Trump s’était retrouvée dans une controverse après avoir offert 10 livres du Dr. Seuss à une école du Massachusetts.

Selon CBS, une bibliothécaire de cette école élémentaire de Cambridgeport soutenait que les livres de cet auteur étaient pleins de clichés et de stéréotypes, et même racistes.