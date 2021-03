Un homme a sauvé la vie d’une mère et sa fille dans l’eau glacée

Après avoir aperçu une personne à l’eau et une autre sur le rebord de la glace, Richard Decoste n’a pas perdu une seconde et est parti les secourir.

Lundi, une mère et sa fille de six ans marchaient près de la rivière des Mille-îles pour regarder les oiseaux au moment où la plus jeune glissa dans l'eau très froide.

«Je vois du côté de l’œil l’extension, j’ai donc pris l’extension et puis j’ai sauté dans la neige, je me suis rendu sur le bord de la rivière et j’ai lancé le fil à la femme», mentionne Richard Decoste.

Initialement c’était la jeune fille qui était tombée à l’eau. En voulant l’aider, la mère est aussi tombée dans la rivière.

Une fois dans l’eau, elle a réussi à sortir la fillette, mais n’était plus capable d’agripper le rebord assez solidement pour s’en sortir.

Heureusement, Richard Decoste était là

«Sur l’adrénaline, la force est là. Je n’ai rien senti, je l’ai sortie (de l’eau) et je la trainais sur la glace», raconte-t-il.

Après l’évènement, Richard Decoste est retourné voir la mère et sa fille pour en discuter.

«Si vous étiez dans le courant, j’ai dit soit on se sauvait les trois, ou les trois on y passait, mais je n’aurais pas été capable de vivre avec ça sur la conscience».