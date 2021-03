Un maire tourne des vidéos avec ses commerçants

Un maire en Montérégie a trouvé un moyen original de donner un coup de main aux commerçants durement éprouvés par la pandémie.

Inspiré par le Panier Bleu, une initiative de Québec pour dynamiser l’achat local, Martin Dulac, maire de McMasterville, a décidé de réaliser des capsules vidéo avec des gens d’affaires de sa municipalité afin de leur donner de la visibilité et de les mettre en valeur.

Le concept est simple : le maire se rend dans différents commerces pour discuter avec les propriétaires et leur poser des questions sur leurs produits et leurs services devant la caméra.

« Nous avons voulu encourager les commerçants qui ont vécu une année difficile et qui font souvent concurrence aux géants du commerce en ligne. Avoir accès à des commerces de proximité qui offrent une expérience de magasinage et un service personnalisé, c’est un élément important de la qualité de vie des citoyens », souligne-t-il, ajoutant que ces commerces ont un grand impact sur le développement économique de la région.

Cette initiative permet aussi de faire connaître les entrepreneurs, leur parcours et leur histoire. Le but est de créer un sentiment d’appartenance envers ceux-ci et de tisser des liens avec la population. « C’est intéressant de savoir qui l’on encourage lorsqu’on achète un produit. Nous voulons que les citoyens s’approprient leurs commerces locaux et apprennent à les découvrir », souligne le maire Dulac.

À la fin de l’entrevue, celui-ci achète un produit du commerçant qu’il remettra ensuite au prochain propriétaire interviewé. Martin Dulac souhaite ainsi créer une chaîne d’achat local entre les différentes entreprises.

Jusqu'à présent, quatre commerces de McMasterville ont profité de la belle visibilité offerte par la municipalité, dont Le Coffre aux jouets et trésors et le café Colectivo.

« Les clients m’en parlent tout le temps. Nous avons eu de bons commentaires », se réjouit Enza Nappi, propriétaire de la boutique de jeux et jouets, neufs et usagés.

« C’est difficile de mesurer les retombées économiques d’une telle initiative, mais une chose est certaine : plus nous parlons de nos commerces, mieux c’est», ajoute pour sa part Éric Clément, copropriétaire du café-boutique qui comprend un espace boulangerie et des produits fumés.

Le maire entamera le tournage de capsules vidéo avec d’autres propriétaires ce mois-ci ou le mois prochain.

Les quatre premières vidéos, d’environ cinq minutes chacune, réalisées par la chaîne de télévision locale, Télévision de la Vallée-du-Richelieu (TVR9), sont disponibles sur le site internet la municipalité, sur Facebook et sur YouTube.