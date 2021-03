Une décision évidente pour Bruno Labelle

Même s’il aurait pu disputer une dernière saison dans la NCAA, Bruno Labelle n’a pas hésité à se rendre admissible au prochain repêchage de la NFL.

L’ailier rapproché des Bearcats de Cincinnati croit que ses chances seront meilleures cette année.

« Après discussion avec mon agent et mon entraîneur de position, la décision était évidente, a expliqué Labelle. La classe de 2021 sera plus petite parce que plusieurs joueurs ont décidé de retourner pour une autre année comme le prévoit la règle de la NCAA en raison de la pandémie. C’est vrai pour les ailiers rapprochés, mais c’est aussi le cas à toutes les positions. Au départ, on avait regardé la possibilité que je retourne dans la NCAA en raison de ma blessure, mais on croit que ma valeur sera plus grande cette année.

« Ce n’était pas l’idéal de rater quelques parties surtout pendant une saison déjà écourtée et cela aura possiblement un impact sur ma valeur en prévision du repêchage, mais j’ai eu la chance de jouer tôt dans ma carrière et de montrer ce que je pouvais faire, de poursuivre Labelle. J’ai raté trois parties, mais je suis revenu à 100 pour cent et je n’ai pas eu besoin de chirurgie. »

Labelle est confiant d’obtenir une opportunité dans la NFL. « Mon agent a discuté avec une dizaine d’équipes et je suis confiant d’obtenir une chance, a mentionné le produit des Nomades de Montmorency. Pour le moment, ça regarde plus que je signe comme agent libre. Je pourrais peut-être me glisser dans les dernières rondes, mais j’ai de bonnes chances de signer comme agent libre. »

« Une inspiration pour moi »

Même s’ils ne sont pas en contact, Labelle suit avec intérêt le parcours d’Antony Auclair avec les Buccaneers de Tampa Bay. Évoluant à la même position que Labelle, l’ancien porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval a atteint la NFL en signant comme agent libre.

« Antony représente une inspiration pour moi, a déclaré Labelle. Parce qu’il a disputé son football universitaire au Canada, c’est impressionnant qu’il ait atteint la NFL. Il possède le gabarit idéal pour évoluer à la position d’ailier rapproché. On m’utilise de la même façon que lui. La priorité est mon travail de bloqueur et je me retrouve dans la boîte offensive. »

En préparation de son pro day qui aura lieu le 31 mars, Labelle est actuellement à Nashville, où il peaufine sa préparation physique.

L’utilisation de plusieurs ailiers rapprochés a incité Labelle à opter pour les Bearcats. D’un receveur de 205 livres à son arrivée en Ohio, il fait maintenant osciller la balance à 248 livres. Au cours de ses années avec les champions de la AAC, il a eu l’occasion de rencontrer à quelques reprises l’ailier rapproché étoile Travis Kelce, des Chiefs de Kansas City, qui a fait ses classes avec les Bearcats tout comme son frère Jason, des Eagles de Philadelphie.