Une relecture ratée

Succès surprise de 2003, le film d’horreur Wrong Turn a rapidement vu sa réputation entachée par une série de suites de qualité négligeable. Le remake signé Mike P. Nelson réussira-t-il à lui rendre ses lettres de noblesse ? En un mot : non.

On garde un excellent souvenir du Wrong Turn originel, où Eliza Dushku et Jeremy Sisto tombaient dans les griffes d’une bande de campagnards difformes et cannibales après un accident de la route.

Mais pour ce qui est des cinq suites, elles n’ont réussi qu’à tester notre patience et à éroder notre intérêt à grands coups d’intrigues faméliques exécutées sans inspiration.

Bref, on espérait réellement que cette franchise aussi prometteuse que mal-aimée reçoive un nouveau départ digne de ce nom.

Mais malgré un préambule franchement réussi — et sanglant —, la relecture que nous sert aujourd’hui le cinéaste Mike P. Nelson devient vite sans âme, sans saveur... et sans plaisir.

Table rase

Même avec l’apport du scénariste original, Alan McElroy, rien de fonctionne dans ce Wrong Turn 2.0. Les deux hommes ont choisi de faire table rase, occultant plusieurs éléments clés du film de 2003 pour n’en garder que la prémisse, soit une bande d’amis qui passent un mauvais quart d’heure dans les bois.

Pas que l’idée de s’affranchir de son passé au profit de sang neuf soit systématiquement une mauvaise idée quand vient le temps de revisiter une franchise. Mais dans le cas de Wrong Turn, ce sont les aspects les plus réussis qui ont été écartés, à commencer par les tortionnaires qui ont perdu leurs traits monstrueux pour devenir des hommes et des femmes tout simplement marginaux.

Voilà qui devrait donner le coup de grâce à une franchise jadis pleine de promesses.

Wrong Turn

★ 1⁄2