Voies de fait dans un dépanneur de Longueuil: la police recherche un suspect

La police de Longueuil tente d’identifier un homme qui en aurait frappé un autre homme dans un dépanneur du boulevard Curé-Poirier Ouest, à Longueuil, en décembre dernier.

L’individu que les autorités recherchent serait dans la trentaine. Le 20 décembre, dans un dépanneur Couche-Tard, il aurait «frappé un homme à coups de poing et à coups de pied, car ce dernier venait d’avoir une altercation avec son amie», a fait savoir le corps policier, mardi.

PHOTO COURTOISIE/Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL)

Ensuite, il se serait enfui à bord d’un véhicule utilitaire sport gris de marque Nissan.

Mardi, la police de Longueuil a diffusé des images du suspect avec une description. Entre autres, il mesure environ 1,82 mètre (6 pi) et pèse quelque 104 kg (229 lb). Il a les cheveux rasés très courts noirs et portait un manteau noir, un pantalon de jogging gris, des bottes noires et une veste grise Nike.

La police demande à toute personne ayant des informations concernant cet homme de composer le 911. L’information peut être transmise de façon anonyme.