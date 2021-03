Willie Nelson combat l’âgisme

La vie, contrairement à une certaine croyance populaire, ne s’arrête pas à un âge précis. Certains artistes continuent d’être actifs, productifs, présents, et ils combattent la notion d’âgisme, comme le prouve Willie Nelson qui, à 87 ans bien sonnés, revisite, dans un 71e album qu’il a lancé la semaine dernière, les chansons de Frank Sinatra.

Et il n’est pas le seul. Petula Clark, Loretta Lynn, Dionne Warwick, Ringo Starr, Buddy Guy, Nana Mouskouri, Engelbert Humperdinck, Tom Jones, qui ont plus de 80 ans, et Bob Dylan, qui atteindra cet âge vénérable ce printemps, en font la démonstration en lançant de nouveaux albums. Ils ont encore des choses à dire.

Photo courtoisie

Willie Nelson a été très actif, avec 14 albums lancés au cours des 11 dernières années. Les disques Band of Brothers et God’s Problem Child ont même atteint la première position de ce palmarès en 2014 et 2017.

Et 9 des 17 albums réalisés depuis 2010 se sont retrouvés dans les cinq premières positions du palmarès country du magazine Billboard.

Avec That’s Life, lancé le 26 février dernier, Willie Nelson revisite des chansons qui ont été popularisées par Frank Sinatra. Ce qu’il avait fait une première fois en 2018 avec l’opus My Way.

À deux mois de souffler sur un nombre impressionnant de 88 chandelles, le musicien propose, à travers 11 titres aux couleurs jazz, un album amusant, souriant et fort sympathique.

Une collection de chansons où le chanteur et musicien américain attaque les classiques You Make Me Feel So Young, That’s Life et I’ve Got You Under My Skin, ainsi que des chansons moins connues de Sinatra. Des titres popularisés par le crooner new-yorkais entre 1956 et 1966 et qui s’écoutent très bien en mode 5 à 7.

Duo avec Diana Krall

La plupart des chansons de That’s Life ont été enregistrées au Capitol Studios, à Los Angeles, où Sinatra a réalisé plusieurs de ses albums.

That’s Life s’ouvre avec des notes de piano « gershwiniennes » de Nice Work If You Can Get It, et l’ambiance est rapidement mise en place. C’est léger, jazz et souriant. La voix parfois rocailleuse de Nelson est bonne.

Il se fait crooner sur Just in Time et You Make Me Feel So Young, il est blues sur Learnin’ the Blues et on le sent sautillant et léger sur le classique I’ve Got You Under My Skin, chanson signature de Sinatra et écrite par Cole Porter.

Il offre un duo avec Diana Krall sur la pièce I Won’t Dance et propose une ambiance « Big Band » avec Luck Be a Lady.

On sent, tout au long des 35 minutes de l’album, que l’auteur, compositeur et interprète, sans réinventer la roue, s’amuse dans cette formule. Il ne manque que le Martini pour accompagner le tout.

5 octogénaires toujours actifs

Petula Clark

Photo courtoisie

À 88 ans, la Britannique Petula Clark est toujours active. Très populaire dans les années soixante, tant en anglais qu’en français, la chanteuse et compositrice lançait, en avril 2018, le disque Vu d’ici, réalisé par Louis-Jean Cormier et Antoine Gratton.

Bob Dylan

Photo AFP

Auteur-compositeur-interprète, peintre, sculpteur et poète, Bob Dylan aura 80 ans le 24 mai. Son album Rough and Rowdy Ways, lancé l’été dernier, est inspiré et a été salué par la critique. Le chanteur engagé a connu son heure de gloire dans les années soixante, mais plusieurs de ses offrandes, dont Modern Times en 2006, ont été ensencées par la critique.

Tom Jones

Photo WENN

Anobli en 2005, Sir Tom Jones a 80 ans et il lancera l’album Surrounded by Time le 23 avril. Le premier simple, Talking Reality Television Blues, de Todd Snider, sonne très Radiohead. Surpris ? Pas vraiment : l’artiste, illustre dans les années soixante et soixante-dix, a souvent courtisé différents styles, passant de la ballade (I’ll Never Fall in Love Again) à l’ancêtre du rap avec Mama Told Me (Not to Come)...

Loretta Lynn

Photo WENN

La chanteuse américaine Loretta Lynn aura 89 ans le 14 avril. Elle lancera, le 19 mars, son 46e album solo intitulé Still Woman Enough. Les amateurs de country la connaissent depuis belle lurette, elle qui a interprété des titres tels You Ain’t Woman Enough (To Take My Man), One’s on the Way, et Coal Miner’s Daughter.

Ringo Starr

Photo d'archives

À 80 ans, l’ex-batteur des défunts Beatles, Sir Ringo Starr, continue d’être actif. Il a lancé le simple Here’s to the Nights. Un EP de cinq chansons, intitulé Zoom In, enregistré en pandémie, suivra le 19 mars. Il a formé son « All-Starr Band » en 1989 et compte reprendre la route dès la fin de la pandémie.