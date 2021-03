BOUCHARD, Normand



En République Dominicaine, le 20 janvier 2021, est décédé Normand Bouchard à l'âge de 69 ans, frère de feu André Bouchard.Il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur: Raymond (Gisèle), Yves, Pierre (Diane) et Yvette (Jean Marc) ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et amis. Il laisse également son grand ami Montcalm Boucher et sa conjointe Solange qui ont été à son chevet jusqu'à la fin.En raison des circonstances, les rituels funéraires se tiendront dans l'intimité de la famille au cimetière de Saint-Lucien.