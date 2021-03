HACHEZ, Denise née Bahl



Au Centre d'accueil Marcelle-Ferron, le 25 février 2021, est décédée Mme Denise Bahl à l'âge de 89 ans, épouse de feu Roger Hachez.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Michel) et Richard, ses petits-enfants Caroline (Richard), Stéphane (Chantal), Isabelle, Jean-Sébastien (Sarah), Jessica et Joanie (Rock), ses arrière-petits-enfants, sa soeur et complice de toujours Claire (Lucien), ses frères et soeur André (Suzanne), Huguette, Yvon, François et Jude ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon :180, RUE ST-PIERRE, ST-CONSTANT, QCTél. 450-632-1515En raison des circonstances actuelles, une célébration aura lieu en privé sur invitation.