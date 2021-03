VAILLANCOURT, René



À Laval, le 23 février 2021, à l'âge de 92 ans est décédé M. René Vaillancourt, époux de feu Pauline Déziel.Précédé de sa fille Louise, il laisse dans le deuil ses enfants, Lise (Jean-Guy), Michel (France) et Diane (Louis), ses 9 petits-enfants et ses 9 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, le tout se déroulera dans l'intimité.Il fut confié au complexe funéraire :450-473-5934