21 choses à faire durant votre prochain road trip en Gaspésie

La mer, les montagnes, le rocher Percé, les belles rencontres... ce n’est pas pour rien que tout le monde trippe sur la Gaspésie!

Vous aimeriez y aller ou y retourner cet été, si la situation sanitaire le permet? Voici quelques arrêts à ajouter à votre itinéraire, le long de la route 132.

21 choses à faire en Gaspésie cet été (si jamais c’est possible d’y aller):

1. Manger une guedille au homard ou aux crevettes à la Cantine Sainte-Flavie.

Un arrêt obligé en début et/ou en fin de voyage.

2. Faire une pause aux Jardins de Métis.

Une merveille, qui se trouve à la rencontre des paysages du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

3. Randonner sur la 2e plus haute montagne du Québec.

Le parc national de la Gaspésie offre des tonnes de randonnées fabuleuses, dont celle du mont Jacques-Cartier. Elle vous mènera sur le toit des Chic-Chocs, à 1270 m, au milieu de la toundra alpine, dans l’habitat des (rares) caribous de Gaspésie. Wow.

4. Faire l’expérience du Sea Shack.

À la fois auberge, plage, camping et salle de spectacle, l’auberge festive de Sainte-Anne-des-Monts est unique. Croisez les doigts pour que la situation sanitaire permette sa réouverture complète en 2021.

5. Pêcher sur un de ces 29 quais.

Il y a une foule de quais où on peut pêcher en mer, en Gaspésie, et on n’a pas besoin de permis. Cette liste présente 29 endroits où taquiner le maquereau, la plie ou le bar rayé.

6. Randonner dans le magnifique parc national Forillon.

Essayez le sentier Taïga pour une balade facile et le Mont-Saint-Alban pour plus de défi.

7. Flâner sur la plage de galets de Cap-Bon-Ami.

Au cœur du parc national Forillon.

8. Aller manger au Brise-Bise.

Ce bistro-bar - avec ses deux terrasses, sa poutine aux crevettes et ses spectacles - est un incontournable de Gaspé.

9. Profiter de la longue plage de Haldimand à Gaspé.

Du vrai beau sable fin.

10. Se baigner dans la cascade turquoise de la «rivière aux émeraudes».

ATTENTION: le site a été fermé durant tout l’été 2020 en raison de la pandémie et de travaux. Il se peut qu’il le soit toujours en 2021. Informez-vous bien.

11. Séjourner au Camp de base de Coin-du-Banc.

Cachet historique, bonne bouffe et plein air vous attendent dans cette auberge de Percé, située le long d’une magnifique plage de sable et de galets.

12. Admirer le rocher Percé.

Vous verrez, c’est quelque chose. Il faut aussi découvrir Percé: la microbrasserie Pit Caribou, le resto La Maison du pêcheur, la vue en haut de la côte Surprise...

13. Partir en excursion pour voir les 100 000 fous de Bassan de l’île Bonaventure.

Que vous soyez un birdie ou non, ça vaut la peine de partir en bateau pour découvrir l’île Bonaventure, son histoire et ses dizaines de milliers d’oiseaux blancs.

14. Profiter de la vue sur la plateforme de verre du géoparc de Percé.

Elle est suspendue à 200 m du sol.

15. Déguster les bières de la brasserie Auval.

Des produits artisanaux à découvrir sur place, au milieu des champs de Val d’Espoir.

16. Découvrir la distillerie artisanale La Société secrète.

C’est au bord de la mer, dans une église de 1875, à Cap-d’Espoir. Repartirez-vous avec un gin ou une eau-de-vie?

17. Visiter le site historique Banc-de-pêche-de-Paspébiac.

Pour s’instruire sur l’histoire de la pêche en Gaspésie et au Québec.

18. Capoter sur la beauté de la rivière Bonaventure.

Ce cours d’eau est si translucide! Pour faire une descente de rivière (SUP, tube, canot,kayak), réservez chez Cime Aventures. Pour simplement vous baigner et flâner sur une plage de galets doux, rendez-vous au Malin.

19. Faire le parcours lumineux nocturne Nova Lumina, à Chandler.

Une création de bord de mer signée Moment Factory.

20. Se promener (ou dormir) sur le mont Saint-Joseph.

Sur ce mont, vous trouverez: un belvédère avec vue sur Carleton-sur-Mer, une église historique, des sentiers de vélo de montagne et de randonnée et, depuis août dernier, des dômes (de fou!) où passer la nuit.

21. Faire de la voile dans la baie des Chaleurs.

Avant de prendre le chemin du retour, montez à bord d’un catamaran de course avec les passionnés d'Écovoile Baie-des-Chaleurs, à Carleton-sur-Mer. Et ouvrez l'œil pour les baleines!

Écovoile Baie des Chaleurs / Facebook

Infos:

- Il est trop tôt pour savoir si les déplacements interrégionaux seront encouragés à l'été 2021. Pour suivre l'évolution de la situation et des mesures sanitaires, consultez cette page .

- Il se peut que certains commerces soient fermés en raison de la COVID-19 et/ou que des réservations soient obligatoires lors de votre séjour.

- Voici quelques pistes pour trouver de l’hébergement: Airbnb , Tourisme Gaspésie .

- Les déplacements interrégionaux sont toujours déconseillés en ce moment.