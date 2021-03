LAGUË, Paul-Émile



Le 23 février 2021, à l'âge de 99 ans est décédé M. Paul-Émile Laguë de Chambly, époux en premières noces de feu Mariette Trudeau et en secondes noces de feu Anna Lelièvre.Il laisse dans le deuil ses enfants Maurice (Louise), Louise, Paul-André (Lyne), Carole et Mireille, ses petits-enfants Sébastien, Geneviève, Mathieu (Pascale), Vincent, Maryline (Patrick) et Jean-Philippe (Delphine), ses arrière-petits-enfants Florence, Léonard, Christophe, Gabriel et Théodore ainsi que de nombreux parents et amis.Cet homme d'action est le fondateur de Garage Laguë Ltée et d'Autobus scolaire PE Laguë. Il était aussi impliqué dans sa collectivité en étant marguillier de l'Église Saint-Joseph de Chambly et sur le conseil d'administration de la Caisse Populaire de Chambly.En raison de la pandémie de la Covid-19, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.