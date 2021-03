LEMAY, Andrée



À Montréal, le vendredi 26 février 2021 est décédée, à l'âge de 79 ans, Andrée Lemay, épouse de feu Jean-Paul Young.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Guy) et Mélanie (Marc), ses petits-enfants Marc-Alexandre (Claudia), Andrée-Anne (Louis), Daphné, ses arrière-petits-enfants Noah et Ophélie, ses frères Pierre (Thérèse), Gilbert (Claudette), Gérald (Lisette) et Jean-Claude (feu Lili), ses belles-soeurs Denise, Fleurette et Lise ainsi que d'autres parents et amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, le nombre de visiteurs au salon est limité et le respect des mesures sanitaires actuelles est obligatoire.Vous êtes cependant invités à regarder la diffusion en direct des funérailles qui auront lieu le dimanche 7 mars 2021 à 15h. Le lien sera disponible sur le site de :Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont seraient appréciés.Nous tenons à remercier l'équipe du 6CD ainsi que Dr Suzon Collette de l'HMR pour leur dévouement et les soins prodigués à notre mère.