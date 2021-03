VANDAL, Jean



À Montréal, le mercredi 24 février 2021, à l'aube de ses 85 ans, est décédé Jean Vandal, conjoint de Carmen Mongeon.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa soeur Georgette Vandal, ses neveux et nièce Marie-Andrée Vandal (Elias Eladas), Gilles Marcil (Monique Huot), son filleul Robert Marcil (Sylvie Théberge), son cousin Yvon Vandal, ses arrières-neveux et arrières-nièces, de bonnes amies Linda Brodeur et Michèle Morgan, ses beaux-frères et belles-soeurs Roger Mongeon (Denise Brousseau), Robert Mongeon (Paulette St-Jean), Denise Mongeon, Francine Mongeon et Jeannine Mongeon, ses neveux et nièces de sa belle-famille, ses nombreux cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres membres de la famille et nombreux autres amis.Il est parti rejoindre sa soeur Jeannine, ses frères Jacques, Marcel et Gilles.En raison des circonstances, les funérailles seront reportées à une date ultérieure. Les informations sur les funérailles vous seront transmises en temps et lieu.La famille tient à remercier toute l'équipe de l'Hôpital Ste-Mary's pour les bons soins prodigués à l'égard de Jean.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital de Marie-Clarac serait apprécié. (3530, Boul. Gouin Est, Montréal-Nord, Qc H1H 1B7 (514) 321-8800 https://hopitalmarie-clarac.qc.ca/faire-un-don/).