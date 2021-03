DOUCET MATHIEU, Henriette



À l'Hôtel-Dieu de Sorel, le 24 février 2021, est décédée à l'âge de 80 ans, Mme Henriette Mathieu, épouse de Réal Doucet, demeurant à Sorel-Tracy.Mme Henriette Mathieu Doucet laisse dans le deuil : outre son époux, ses frères et soeurs : feu Lucette (feu André Lamoureux), Jeannette (Roger Lord), Laurence (feu Réginald Bisson), Jean-Guy (Nancy Laroche), Claude (Sylvette Gagnon), ses beaux-frères et belles-soeurs famille Doucet : Jannine (Normand Tardif), Louiselle (René Desgagnés), Ghislain (Nicole Parent), Yvon (feu Lucette), plusieurs neveux, nièces, parents et amis.En raison de la situation actuelle, l'accueil au salon S. Jacques et fils et les funérailles auront lieu quand les circonstances le permettront. La journée et l'heure vous seront communiquées dans les médias quand elles auront été fixées.S. JACQUES & FILS INC.75 ELISABETH, SOREL-TRACYTél: (450)743-5566