BESSETTE, André



À Montréal, le 23 février 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur André Bessette, époux de Madame Michelle Lemieux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Anie (Sylvain Savard) et Valérie (Christian Autotte), ses petits-enfants Emily, Livia, Philippe et Alexia, ainsi que plusieurs parents et amis.Dues aux circonstances exceptionnelles, les funérailles seront célébrées en tout intimité.La famille tient à remercier le personnel du pavillon des soins palliatifs " Des Bâtisseurs " pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don au pavillon de soins palliatifs " Des Batisseurs " au 11810 boul. Bois de Boulogne, serait apprécié en sa mémoire.