RICHER, Laurence

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Laurence Richer, épouse de feu Georges Clavel, le 17 février dernier. Elle était la fille de feu Arthur Richer et de feu Armande Sigouin.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christian, Marie et Renée (Daniel Desjardins); ses neuf petits-enfants : Bernard, Marie-Laurence (Henri-Philippe), Virginie (Pierre-Luc), Marie-Eve (Romina), Rose (Alexandre), Amélie, Hélène (Christian), Louis-Philippe (Lisa-Marie) et Michaël; ses arrière-petits-enfants : Alyssia, Édouard et Mathéo.Elle était la soeur de : feu Thérèse (feu Paul-André Forget), feu Gisèle (feu Raymond Boivin), Denis (Lise Legault), feu Fernand (feu Suzanne Marsolais), Gérard (Marielle Forget), Paul (Jacqueline Brière), Charles, Gaston (Agathe Labonté), Monique (Louis Ward), feu Jean-Luc (Lucie Richer) et Michel (Claudine Dubouil). Elle était la belle-soeur de : feu Gaston Clavel (Huguette Legault) et Léo Clavel (Diane Gauthier). Elle laisse également plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison de la pandémie, une messe de funérailles aura lieu en présence uniquement des proches ayant été rejoints à ce sujet.