BÉDARD, Simonne



À Marieville, le 26 février 2021, à l'âge de 95 ans et 9 mois est décédée Mme Simonne Bédard, épouse de feu Roland Bédard.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gaston (Denise), André (Francine), Claude (Diane), Clément (Lise), Pierre-Yves (Lucie), Claudette (Gilles), Jocelyne et Denise (Dominique), ses 15 petits-enfants, ses 20 arrière-petits-enfants, sa soeur Raymonde et ses frères : Gilles (Thérèse), Jean-Maurice (Madelyn), ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dû aux circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 3e Nord, au CHSLD Ste-Croix, pour les bons soins prodigués.