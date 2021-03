Albert Pujols convoite un club sélect

Le joueur de premier but des Angels de Los Angeles Albert Pujols pourrait décider de poursuivre sa carrière pour tenter d’atteindre le cap des 700 circuits dans le baseball majeur.

Seulement trois joueurs ont réussi l’exploit dans l’histoire des Ligues majeures, soit Babe Ruth, Hank Aaron et Barry Bonds.

Âgé de 41 ans, Pujols compte maintenant 662 longues balles. Il entreprendra la dernière saison de son contrat de 10 ans d’une valeur de 240 millions $. S’il réussit à s’approcher de la marque des 700 circuits cette saison, il pourrait décider de revenir au jeu en 2022.

«Si je suis assez proche, pourquoi pas? a-t-il dit mercredi au quotidien USA Today. Je n’essaie pas d’atteindre des chiffres, mais 700, c’est gros.»

«Si je ne signe pas à nouveau avec les Angels, je vais devoir me trouver une autre équipe qui va me donner l’opportunité. J’aurais aimé être rester en santé et ne pas avoir été blessé. Imaginez si j’avais pu garder le rythme que j’avais quand j’étais à St. Louis. J’aurais 800 circuits à l’heure actuelle.»

Pujols en sera à sa 20e saison dans le baseball majeur. Il est maintenant le cinquième joueur ayant réussi le plus de coups de quatre buts en carrière. Cette saison il tentera de dépasser Alex Rodriguez qui en a réussi 696.