FAUDEL, née BOURGEOIS Jacqueline "Jackie"





Au Centre d'hébergement Ste-Dorothée, le 15 février 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Dame Jacqueline Bourgeois, épouse de Larry Faudel, son mari et compagnon depuis plus de 65 ans, fille de feu Camille Bourgeois et de feu Eva Leblanc.Elle laisse dans le deuil ses fils, Gary (Manon Porlier), Terry (Carole Leathead) et Mike (Suzanne Lafleur) ainsi que ses petits-enfants, Bruno, Valérie, Vincent, Shirley, Pierre-Luc, Simon, Kimberley, Stéfan, Catherine, Gabriel et Nicolas, ses arrière-petits-enfants, Vincent, Cristophe, Williams, Olivia, Mathéo, Kellya, Kayden, Aliyah et Christopher-James.Elle laisse également son frère Joseph "Joey" (Stella Bourque) ainsi que plusieurs neveux et nièces et amis(es) de Laval et du Nouveau Brunswick. Elle était la soeur de feu Lorraine, feu Dorina et feu Sylvia.La famille désire remercier sincèrement le personnel du 6E a.b. du Centre d'hébergement Ste-Dorothée pour leur dévouement et les bons soins prodigués à Jackie.En raison des circonstances actuelles, la cérémonie aura lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire en don à la Société Alzheimer Laval.