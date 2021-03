DEMERS, Roger



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Roger Demers, survenu le 20 février 2021, à l'âge de 81 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Perle Gervais, ses fils Yves (Michaela Schmieder), Guy (Nadine Poirier), ses petites-filles Tamara, Anne, Anouk, ses soeurs Gisèle (Charles), feu Hélène (Rosaire), Diane (Almer), Francine (Richard), son frère Robert (Colette), ses belles-soeurs Lise (feu Raymond), Claire (feu Jean-Paul), Carmel (feu Robert), ses nombreux neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées à une date ultérieure, qui vous sera communiquer au moment opportun.Merci d'être en pensée avec nous.La famille tient à remercier sincèrement, le personnel du CLSC de St-Jean-sur-Richelieu, également celui de l'urgence et des soins intensifs de l'hôpital du Haut-Richelieu et plus particulièrement la Dre Denise Paradis pour le dévouement et les bons soins prodigués à M. Demers.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital du Haut-Richelieu-Rouville et/ou la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.